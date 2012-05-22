Лише 1% тендерів у Криму перевіряють антимонопольники

Прокуратура Криму заявляє, що перевірками територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) охоплено в регіоні лише один відсоток тендерів, та вимагає від АМКУ організувати нормальну роботу, повідомила прес-служба наглядового відомства.

"У ході перевірки встановлено факти неналежного здійснення повноважень антимонопольниками, зокрема, з контролю за дотриманням економічної конкуренції при проведенні держзакупівель. До відділення Антимонопольного комітету внесено подання про усунення виявлених порушень", - йдеться в прес-релізі.

У 2012 році в Криму прокуратура порушила 17 кримінальних справ за фактами порушень при здійсненні тендерних процедур, збитки становлять майже 7 млн гривень.