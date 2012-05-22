Ремонт гімназії обійшовся на 800 тисяч гривень дороже

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом завищення на 840 тисяч гривень вартості реставрації будівлі гімназії №1 Сімферополя, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

"Як встановлено в ході перевірки додержання вимог бюджетного законодавства, при проведенні реставрації гімназії підрядник включив до актів виконаних робіт ті з них, які фактично не були виконані. Таким чином ТОВ незаконно заволоділо коштами", - йдеться в прес-релізі.

Справу відкрили за статтями 364 та 366 Кримінального кодексу - "зловживання службовим становищем" та "посадове підроблення".