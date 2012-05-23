Google загрожує рекордний штраф

Google ризикує заплатити рекордні 3 млрд євро за використання свого домінуючого положення у сфері інтернет-пошуку в Європі.

Єврокомісія завершила розслідування відносно Google, яке почалося ще в листопаді 2010 року. Тоді скарги операторів сайтів порівняльного пошуку цін за товарами і послугами Foundem, Ciao! від пошуковика Bing, купленого Microsoft в 2008 році, і французької інтернет-компанії 1PlusV набули офіційного статусу розслідування. Пізніше до них приєдналися ще 13 компаній (серед них Microsoft, TripAdvisor, Opodo, eDreams), які звинуватили Google у маніпулюванні результатами пошуку, щоб просувати свою рекламу, пише "Коммерсант-Украина".

За словами комісара Євросоюзу з антимонопольної політики Хоакіна Альмунії, Єврокомісія надіслала на адресу Google лист із вимогою переглянути підходи до розміщення реклами конкурентів протягом декількох тижнів.

У Google, що контролює в Європі близько 90% ринку пошуку (за винятком Росії і Чехії, де сильні позиції у місцевих "Яндекса" і Seznam), два шляхи — або піти на істотні зміни в своїй політиці по відношенню до інших гравців на інтернет-ринку, або заплатити штраф. Єврокомісія має право штрафувати компанії, які порушують правила ЄС, на 10% річної виручки. У разі Google штраф може скласти $3,8 млрд, або 2,9 млрд євро за поточним курсом, що стане рекордом. У 2008 році Єврокомісія оштрафувала Microsoft на 899 млн. євро за невиконання розпорядження поділитися з конкурентами початковим кодом серверної операційної системи, а в 2009 році штраф в 1,06 млрд євро був накладений на Intel: та пропонувала клієнтам знижки за відмову від використання продукції конкуруючої AMD. Представник Google Ел Верні заявив, що компанія не згодна з висновками ЄС.