Учасникам оборони Севастополя підвищили довічні стипендії

Міська рада Севастополя підвищила з 30 до 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб довічну щомісячну міську стипендію учасникам оборони міста - з 246 до 411 гривні.

«У зв`язку з тим, що протягом року розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб збільшується, пропонується з 1 травня поточного року збільшити розмір міських стипендій з 30 до 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому проводиться виплата», - зазначив заступник голови Севастопольської адміністрації Артур Бабенко на сесії у вівторок.

За інформацією віце-губернатора, нині список одержувачів міських довічних стипендій становить 145 осіб. Прийом документів на складання списку триватиме до кінця року.

При прожитковому мінімумі для осіб, що втратили працездатність, рівному 822 грн, розмір збільшеної щомісячної міської довічної стипендії з травня становитиме 411 грн на одну людину.