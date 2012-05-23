195-річчя Айвазовського відзначать на державному рівні
Верховна рада України вирішила відзначати 195-річчя від дня народження художника-мариніста Івана Айвазовського на державному рівні.
За проголосували 256 депутатів із 293, зареєстрованих у сесійній залі у вівторок ввечері.
17 липня виповнюється 195 років від дня народження Айвазовського.
Кабінет міністрів України має утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів.
Передбачено проведення галереями, музеями, бібліотеками тематичних виставок, присвячених життю, діяльності та творчості Айвазовського, а навчальними закладами - наукових конференцій.
Також рекомендовано Раді міністрів Криму, владі Феодосії та Севастополя підготовити та провести заходи щодо відзначення 195-річчя Айвазовського.
Крім того, парламент рекомендує державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» видати серію поштових марок, присвячених Айвазовському.