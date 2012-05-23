195-річчя Айвазовського відзначать на державному рівні

Верховна рада України вирішила відзначати 195-річчя від дня народження художника-мариніста Івана Айвазовського на державному рівні. За проголосували 256 депутатів із 293, зареєстрованих у сесійній залі у вівторок ввечері. 17 липня виповнюється 195 років від дня народження Айвазовського. Кабінет міністрів України має утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів. Передбачено проведення галереями, музеями, бібліотеками тематичних виставок, присвячених життю, діяльності та творчості Айвазовського, а навчальними закладами - наукових конференцій. Також рекомендовано Раді міністрів Криму, владі Феодосії та Севастополя підготовити та провести заходи щодо відзначення 195-річчя Айвазовського. Крім того, парламент рекомендує державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» видати серію поштових марок, присвячених Айвазовському.

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