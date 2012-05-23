Автівка задавила кримчанку

Мешканка Криму загинула в результаті наїзду автомобіля, водій втік з місця трагедії. Аварія сталася пізно ввечері 22 травня в Бахчисарайському районі півострова, повідомила прес-служба кримської ДАІ.

"Водій невстановленої машини рухався по дорозі Сімферополь - Бахчисарай - Севастополь, в селі Новопавловка стався наїзд на пішохода, яка раптово вийшла на проїжджу частину. Шофер місце ДТП залишив", - говориться в прес-релізі.

Померла 35-річна жінка. Вона жила в бахчисарайському селі Скалисте.