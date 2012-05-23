В Євпаторії вночі горів ринок
10:15, 23 травня 2012Крым
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Площа пожежі становить 250 "квадратів"
Критий павільйон з продуктами горів на території ринку "Міськкоопринкторг" вночі в Євпаторії, площа пожежі становить 250 квадратних метрів, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про інцидент на вулиці Дмитра Ульянова надійшла до рятувальників в 00.45.
"Вогнем знищені конструкції металевої покрівлі, холодильне обладнання, продукти. Пошкоджені стіни, стеля", - йдеться в прес-релізі.
МНСники ліквідували пожежу о 02.10.
Її причина та збиток встановлюються.
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