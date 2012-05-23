В Євпаторії вночі горів ринок

Площа пожежі становить 250 "квадратів"

Критий павільйон з продуктами горів на території ринку "Міськкоопринкторг" вночі в Євпаторії, площа пожежі становить 250 квадратних метрів, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Інформація про інцидент на вулиці Дмитра Ульянова надійшла до рятувальників в 00.45. "Вогнем знищені конструкції металевої покрівлі, холодильне обладнання, продукти. Пошкоджені стіни, стеля", - йдеться в прес-релізі. МНСники ліквідували пожежу о 02.10. Її причина та збиток встановлюються.

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