Керченський судоремонтний завод піде з молотка

Торги призначили на липень

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства ”Керченський судоремонтний завод” (Керч, Крим), повідомляє офіційне видання ФДМУ "Ведомості приватизації". Початкова вартість пакету акцій становить (з ПДВ) 31 мільйон 312 тисяч гривень (у тому числі ПДВ - 5 млн 219 тис. гривень). Конкурс з продажу призначили на 12 липня. "Керченський судоремонтний завод" займається ремонтом судів різного призначення, будівництвом маломірних судів, виробництвом продукції машинобудування. Збиток підприємства за підсумками першого кварталу 2012 року - 1 млн 260 тис. гривень, кредиторська заборгованість - 23,9 млн гривень, дебіторська - 1,4 млн гривень, вартість активів - 29 млн гривень.

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