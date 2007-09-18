Референдум за від’єднання Криму від України призведе до громадянської війни?

Севастополь. 18 вересня. УНІАН. Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що проведення референдуму за від’єднання Криму від України може призвести до громадянської війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив, відповідаючи запитання під час веб-конференції.

Так, на запитання, яке його ставлення до проведення референдуму за від’єднання АРК від України та чому автономія існує лише на документах, А.САРАТОВ відповів: «Проведення референдуму за від’єднання Криму від України - сьогодні громадянська війна». На думку В.САРАТОВА, «в даному питанні час все розставить на свої місця». Голова міськради також вважає, що «сьогодні Росії значно важливіше мати дружню Україну, ніж конфлікти в Україні».

Окрім того, відповідаючи на одне з запитань, В.САРАТОВ нагадав, що «Україна утворилася в результаті проведення референдуму в грудні 1991 року, на якому 59% севастопольців проголосували за незалежність. Після цього ми усі стали громадянами України. Беручи на себе звання громадянина, ми беремо зобов’язання щодо поведінки з цією державою».