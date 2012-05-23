Операція "Мак" стартує в Криму

З 1 червня

Оперативно-профілактична операція «Мак-2012» пройде на території Криму з 1 червня по 30 вересня, повідомляє прес-служба кримського управління МВС України. Мета операції - протидія незаконному обігу наркотиків, припинення фактів незаконного посіву та вирощування нарковмісних рослин. У ході підготовчого етапу операції співробітники Сакського міськвідділу міліції виявили на присадибних ділянках двох місцевих жителів 443 куща конопель.

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