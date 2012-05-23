До ювілею брата Айвазовського у Феодосії відкрили виставку

До 200-річного ювілею з дня народження вченого, архієпископа Габріела Айвазовського у Феодосійському музеї старожитностей відкрилася виставка «Габріел Айвазовський і Халібовское училище: матеріали з фондів музею», повідомляє курортно-інформаційний центр.

На виставці представлені копії документів про заснування училища, оригінал журналу «Радуга» 1860 року, фотографії та унікальна книга «Історія Криму», написана вірменською мовою в 1865 році.

«Унікальність книги полягає в тому, що вона була надрукована в друкарні Халібовского училища і є бібліографічною рідкістю», - повідомляє центр.

Габріел Айвазовський - вірменський архієпископ, учений, історик, брат відомого художника Івана Айвазовського. Народився у Феодосії в 1812 році.

Халібовское училище побудовано на кошти Нахічеванського градоначальника, купця і громадського діяча Арутюна Халібова. У 1858 році в створенні училища брав активну участь кримський учений Г.Айвазовскій, а в 1865 році він став директором національного вірменського училища, яке пропрацювало до 1871 року.

