В Євпаторії з'являться переносні туалети

Чотири нових суспільних збірно-розбірних туалетів планують встановити в Євпаторії на початку курортного сезону, за результатами тендеру вартість туалетів склала 400 тис. грн, повідомляє прес-служба виконкому.

Кожен туалет являє собою металеву конструкцію на чотири кабінки з окремими рукомийниками в чоловічому та жіночому відділеннях.

«Перевагою нових конструкцій є те, що вони можуть бути переносними. Головна умова для цього - наявність комунікацій», - повідомили в прес-службі.

Один з туалетів буде встановлений в парку ім. Фрунзе, місця для інших поки визначаються.

