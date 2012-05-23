Аферисти розвели кримського підприємця на 14 тис грн

Сакська міліція розшукує групу шахраїв, які обманним шляхом виманили у підприємця оргтехніку на 14 тисяч гривень, повідомляє прес-служба кримського управління МВС.

Приватний підприємець в телефонному режимі від імені адміністрації Сакської райлікарні отримав замовлення на придбання комп'ютерної техніки. Доставивши техніку до будівлі лікарні, до чоловіка вийшла жінка в білому халаті і попросила показати товар.

«У цей момент на мобільний підприємця подзвонили чоловік, який представився бухгалтером лікарні, і попросив його терміново зайти в бухгалтерію для здійснення розрахунку, - повідомляє прес-служба. - Сімферополець залишив товар під наглядом «медика» і попрямував в адміністративну будівлю лікарні. Яке ж було його здивування, коли в бухгалтерії йому повідомили, що ніхто нічого про замовлення не знає».

По поверненню до машини чоловік виявив пропажу техніки, а саме 4 ноутбуків і монітора.

За фактом шахрайства порушено кримінальну справу. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб аферистів.

