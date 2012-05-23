Кримському центру підготовки космонавтів СРСР - 80 років

Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України святкує 80-у річницю, урочистості відбудуться в п'ятницю, 25 травня в селищі Приморське (Феодосія), повідомляє кримський регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

«Центр займався підготовкою космонавтів СРСР, морськими і полігонними випробуваннями озброєнь і секретної військової техніки. Сьогодні - єдиний на території Україні потужний колектив військових випробувачів та науковців. Це - школа вищого пілотажу, центр наукових досліджень, льотних випробувань», - повідомляє прес-служба.

Свого часу підготовку в Центрі пройшли льотчики-випробувачі, космонавти Союзу Юрій Гагарін, Герман Титов, Георгій Береговий, Володимир Комаров, Валентина Терешкова.

У центрі розроблялися і готувалися польоти кораблів "Восток", міжпланетних станцій "Марс", "Луна", "Венера", ракетно-космічних систем "Зонд" для далеких міжпланетних польотів, проект ракетного комплексу "Союз" і т.п.

За часів незалежної України парашутисти-випробувачі Центру брали участь в десантуванні парашутистів на Північний полюс у складі експедиції "України. Північний полюс - 2000".

На урочистості чекають представників Міністерства оборони України, Командування Повітряних Сил, льотчиків-випробувачів, ветеранів.

У програмі свята виступи парашутистів, спецпідрозділу СБУ "Альфа", морської піхоти.

