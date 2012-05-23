"Швидка" не прийняла виклик від підлітків в Алушті

В Алушті лікарі швидкої допомоги відмовилися виїхати на виклик до травмованої дитини через те що в «швидку» звернулися неповнолітні друзі постраждалого, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Прокуратура Алушти почала перевірку інциденту після того як інформація про те, що трапилося з'явилася в кримських ЗМІ.

«На сьогодні підтверджуються обставини, викладені в публікаціях. Дійсно, медпрацівник, який прийняв виклик, попросив підтвердження дорослими факту травмування юного велосипедиста і того, що він потребує медичної допомоги », - повідомили в прокуратурі.