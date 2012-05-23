До бюджету Криму внесли зміни

Депутати Верховної Ради Криму ухвалили постанову про внесення змін до бюджету республіки на 2012 рік, рішення прийнято 23 травня на черговому пленарному засіданні.

Зміни внесені в зв'язку з розподілом додаткових міжбюджетних трансфертів з Держбюджету України у загальній сумі 152 млн.грн, повідомляє прес-служба кримського парламенту.

З Держбюджету Криму виділені додаткові дотації: 14,3 млн.грн. - на поліпшення надання соціальних послуг найбільш незахищеним верствам населення; 62,9 млн.грн. - на оплату праці працівників бюджетних установ; 50,9 млн.грн. - на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку.

