90 тисяч дітей відпочинуть у Криму

У 2012 році на організацію оздоровлення і відпочинку дітей в Криму планується виділити 24,4 млн грн., за рахунок цих коштів планується оздоровити 91 тис. дітей, що становить 55% від загальної кількості дітей шкільного віку, повідомляє курортно-інформаційний центр Криму.

У спеціалізованих дитячих лікувально-оздоровчих установах Криму оздоровлять 3,5 тис. дітей.Можливість оздоровитися отримають 32 тис. дітей пільгових категорій, у тому числі 389 дітей, постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

При цьому за рахунок коштів республіканського бюджету передбачається оздоровити 100% дітей - вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

З червня розпочнуть роботу 611 об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі 89 - заміських, 472 - табори денного перебування, 32 - табори праці та відпочинку і 11 наметових таборів.

