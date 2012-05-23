Могильов вийде на роботу через 4 дні
16:50, 23 травня 2012Крым
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Інформує спікер
Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов повернеться до виконання своїх обов'язків у понеділок, 28 травня, повідомив журналістам кримський спікер Володимир Константинов.
«Я зв'язувався з ним по телефону, і всім оголошую - в понеділок він буде на роботі повний сил і здоровий», - сказав Володимир Константинов.
Глава кримського уряду Анатолій Могильов знаходиться на лікуванні з 16 травня.
За матеріалами КІА.
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