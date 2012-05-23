Кримський центр зайнятості "переплатив" за обладнання
16:57, 23 травня 2012Крым
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Отримав кримінальну справу
Прокуратура Київського району Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом закупівлі Кримським центром професійно-технічної освіти Держслужби зайнятості обладнання за завищеною ціною, повідомляє прес-служба наглядового відомства.
Державі завдано збитків у розмірі майже 250 тис.грн.
«Центр заплатив необґрунтовано високу суму за товар в результаті допущених порушень при проведенні тендерних процедур», - повідомили в прес-службі.
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