Кримський центр зайнятості "переплатив" за обладнання

Отримав кримінальну справу

Прокуратура Київського району Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом закупівлі Кримським центром професійно-технічної освіти Держслужби зайнятості обладнання за завищеною ціною, повідомляє прес-служба наглядового відомства. Державі завдано збитків у розмірі майже 250 тис.грн. «Центр заплатив необґрунтовано високу суму за товар в результаті допущених порушень при проведенні тендерних процедур», - повідомили в прес-службі.

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