У Криму створять підприємство за контролем природи
17:30, 23 травня 2012Крым
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"Кримприрода"
Верховна Рада Криму узгодила Раді міністрів автономії створення Кримського республіканського підприємства «Кримприрода», рішення прийнято депутатами 23 травня на засіданні парламенту.
Зокрема, «Кримприрода» займатиметься лабораторними дослідженнями і моніторингом джерел забруднення земель, надр, водних об'єктів, атмосферного повітря; проектуванням, будівництвом об'єктів, виконанням науково-дослідних робіт з питань охорони навколишнього природного середовища.
Крім того на підприємство будуть покладені функції надання консультацій з питань розробки природоохоронних програм, інформаційних послуг, функціонування Орхуського центру.
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