У Криму створять підприємство за контролем природи

"Кримприрода"

Верховна Рада Криму узгодила Раді міністрів автономії створення Кримського республіканського підприємства «Кримприрода», рішення прийнято депутатами 23 травня на засіданні парламенту. Зокрема, «Кримприрода» займатиметься лабораторними дослідженнями і моніторингом джерел забруднення земель, надр, водних об'єктів, атмосферного повітря; проектуванням, будівництвом об'єктів, виконанням науково-дослідних робіт з питань охорони навколишнього природного середовища. Крім того на підприємство будуть покладені функції надання консультацій з питань розробки природоохоронних програм, інформаційних послуг, функціонування Орхуського центру.



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