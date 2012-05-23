В четвер в Україні стане прохолодніше

Вода в морі все тепліше

24 травня в Україні очікуються дощі і незначне зниження температури повітря, повідомив Укргідрометцентр. Зокрема, в східних, південних, Дніпропетровській, Закарпатській та прикарпатських областях короткочасні дощі, грози, вдень місцями сильні дощі, в окремих районах град, на решті території місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви і шквали 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 12-17 °, вдень 18-23 °, в Карпатах вночі 4-9 ° тепла, вдень 10-15 °. У середу, 23 травня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-24 °.

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