На місці "стіни плачу" можуть створити молодіжний центр

Громадська рада при Раді міністрів Криму пропонує жителям республіки взяти участь в обговоренні питання по благоустрою вулиці Карла Маркса, 16, де передбачається знести аварійні стіни колишньої будівлі готелю «Асторія», повідомила прес-служба уряду Криму.

Зокрема, учасники засідання підтримали рішення знести будівлю, так як воно втратило історичну цінність і може становити загрозу життю людей.

«Цей аварійний об'єкт не просто не прикрашає столицю Криму, а й загрожує життю городян. До такого висновку прийшли всі відповідальні служби, у тому числі МНС та міська комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій », - підкреслили учасники позачергового засідання.

Представники фонду соціальних і творчих ініціатив «Жива вода» висловили пропозицію створити на цьому місці молодіжний центр республіканського значення. «Молодь могла збиратися і займатися громадською, творчою працею», - запропонували представники організації.

Громадська рада при виконкомі Сімферопольської міськради 22 травня запропонувала знести будівлю колишнього готелю «Асторія».

Верховна рада Криму 23 травня виділила 320 тисяч гривень на знесення стіни.