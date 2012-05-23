"Кримприрода" дозволить впливати на екоситуацію в республіці

Створення підприємства «Кримприрода» дозволить впливати на екологічну ситуацію в Криму і контролювати її стан, вважає президент Кримської академії наук, голова республіканської асоціації «Екологія і світ» Віктор Тарасенко.

В управлінні підприємства буде працювати лабораторія із сучасним обладнанням іноземного виробництва. «Завдяки лабораторії ми будемо знати, що робиться в районі заводів, цементних виробництв, скидів каналізаційних очисних споруд, димлять звалищ, автотрас з активним рухом. Ми будемо володіти ситуацією, будемо вживати заходів щодо створення зон санітарної охорони, очисних споруд, фільтрів. Ми реально зможемо вплинути на поліпшення екологічної обстановки в Криму, а значить, зможемо покращувати здоров'я кримчан і приїжджають до нас гостей. Я задоволений тим, що цьому проекту дано хід», - зазначив Тарасенко.

Подібної думки дотримується і депутат кримського парламенту, голова правління заводу «Фіолент» Олександр Баталін. «Буде державний контроль над підприємством. Для всіх кримчан надзвичайно важливо, щоб Крим був екологічно чистим. Не треба це питання політизувати, потрібно виходити з реалій сьогоднішнього дня», - вважає депутат.

Він підкреслив, що опоненти створення «Кримпріроди» на засіданні парламенту Криму продемонстрували свою необізнаність в даному питанні. «Я читав ці документи, я з ними знайомий, я був присутній, коли їх обговорювали на уряді. У мене ніяких питань немає. Я голосував однозначно "за". Цей орган важливий і потрібний», - сказав Баталін

У свою чергу, доцент кафедри геоекології Географічного факультету ТНУ ім. Вернадського, заступник начальника директора Центру заповідних справ України Олександр Личак зазначив, що в рамках створення підприємства можна формувати наукові кадри, орієнтовані на виконання конкретного виду робіт і досліджень.

«Наявність такої самостійної структури, орієнтованої безпосередньо на науково-практичні дослідження в сфері екології, дозволить сформувати інтелектуальне ядро, яке в майбутньому може стати основою більш широкої моніторингової мережі в Криму», - вважає вчений.

Верховна рада Криму 23 травня затвердила створення республіканського підприємства «Кримпрірода».

За матеріалами КІА