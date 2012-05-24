Сьогодні - одне з дванадцяти головних церковних свят

Християни східного обряду святкують Вознесіння Господнє, одне з дванадцяти головних свят року у православній церкві.

Вознесіння на небо Ісуса Христа відзначається на 40-й день після Великодня і завжди припадає на четвер. В основі свята - євангельський переказ про Ісуса Христа і Вознесіння його через 40 днів після смерті на небо.

Як свідчить Священне Писання, після Воскресіння рівно сорок днів Ісус Христос продовжував видимим чином являтися своїм учням, дозволяв відчувати себе, наставляв їх, і розділяв з ними їжу. На сороковий день Христос вознісся на небо. При цьому Спаситель пообіцяв, що вирушає в Царство Отця Небесного, але незримо перебуватиме на землі до кінця століття.

Значення Вознесіння порівняне із значенням Різдва Христового - народившись серед людей, Боголюдина прославила людську природу своєю поблажливістю. Піднявшись же на небо, ще більше прославив її своїм сходженням.

У народі на свято за звичаєм пекли "драбинки" - символ сходження Христа на небо. Вважається, що цього дня починає колоситися пшениця і перестає співати зозуля. На свято Вознесіння існувала заборона на роботи в полі.

У Римській літургії Вознесіння належить до великих свят і відзначається цілонічним богослужінням. З цим святом пов`язано кілька особливих обрядів, які включають благословення бобів і винограду під час меси, гасіння пасхальної свічки, урочисті процесії.

Святкування Вознесіння в католицьких храмах розпочинається за три дні: понеділок, вівторок і середа перед Вознесінням іменуються "Трьома днями прохання". У ці дні здійснюються спеціальні церковні процесії і читаються молитви з вихвалянням Бога і проханнями сприятливої погоди і хорошого врожаю.

Для наочного уявлення самої події Вознесіння Христового на небо в деяких римсько-католицьких церквах здійснюється підняття статуї Христа до самої стелі храму (він символізує небо), супроводжуване різними церемоніями і співами.

Більш ніж у 20 країнах світу свято Вознесіння є неробочим днем.