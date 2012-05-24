Путін і Янукович зустрінуться в Ялті

Президенти України і Росії Віктор Янукович та Володимир Путін зустрінуться у середині липня в Ялті у рамках засідання Міждержавної українсько-російської комісії, повідомив власному кореспонденту УНІАН в РФ в надзвичайний і повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко.

«На сьогодні ми продовжуємо узгоджувати конкретну дату (засідання) у середині липня згідно з домовленістю президентів. Я думаю, що, скоріш за все, йдеться про другу декаду липня. За побажанням російської сторони, і ми з цим погодились, засідання міждержавної комісії буде проводитись в Ялті», - сказав Єльченко.

За його словами, у відповідності з алгоритмом дії міждержавних механізмів співпраці, у другий половині червня має бути проведено засідання Комітету з питань економічного співробітництва на чолі прем’єр-міністрів України та Росії Миколи Азарова та Дмитра Медведєва. «Це питання буде обговорено Азаровим під час його зустрічі з Медведєвим під час зустрічі 30 травня в Ашхабаді на засідання глав урядів країн СНД», - сказав посол.

Він відзначив, що інші комітети і підкомісії міждержавної комісії провели свою роботу.

За його словами, до зустрічі президентів має пройти засідання підкомісії з питань авіаційної промисловості.

Єльченко повідомив, що 23 травня українські дипломати із колегами з МЗС Росії обмінялись пакетом угод і документів, які можуть бути підписані на рівні прем’єрів та президентів. «У нас набирається з десяток, а можливо, й більше документів, готових до підписання», - сказав він.

Зокрема, посол нагадав, що на сьогодні майже готові угоди щодо перебування ЧФ РФ в Україні, одна з яких регламентує порядок пересування військовослужбовців і військової техніки флоту поза межами їх дислокації, а також угода про взаємодію при ліквідації стихійних лих. Також є ціла низка економічних угод, наприклад, програма співробітництва в авіаційній галузі на найближчі роки тощо.

Єльченко зауважив, що також готова до підписання декларація про стратегічне партнерство України та РФ.