В аеропорті Сімферополя - новий шеф
12:09, 24 травня 2012Крым
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Акціями підприємства не володіє
Фонд майна Криму призначив Юрія Солончука головою правління міжнародного аеропорту "Сімферополь" строком на 5 років.
Акціями підприємства він не володіє.
Солончук з кінця квітня виконував обов`язки голови правління підприємства. До цього працював директором департаменту розвитку аеропорта.
Раніше, 10 місяців, посаду голови правління підприємства займав Сергій Васютін.
Аеропорт побудовано в сорокових роках минулого століття. Він має дві злітно-посадочні смуги і є другим в Україні за об'ємом перевезення пасажирів.
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