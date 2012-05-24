В аеропорті Сімферополя - новий шеф

Фонд майна Криму призначив Юрія Солончука головою правління міжнародного аеропорту "Сімферополь" строком на 5 років.

Акціями підприємства він не володіє.

Солончук з кінця квітня виконував обов`язки голови правління підприємства. До цього працював директором департаменту розвитку аеропорта.

Раніше, 10 місяців, посаду голови правління підприємства займав Сергій Васютін.

Аеропорт побудовано в сорокових роках минулого століття. Він має дві злітно-посадочні смуги і є другим в Україні за об'ємом перевезення пасажирів.

За матеріалами УН