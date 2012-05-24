Торпеду в 2 тонни знищили в Криму (фото)

Двотонну торпеду радянського виробництва часів Великої Вітчизняної війни знищили севастопольські піротехніки в акваторії мису Урет Чорноморського району Криму, повідомила прес-служба управління МНС у Севастополі.

«За останні кілька років це один із найбільших боєприпасів, який було знищено в Криму. Заряд вибухової речовини становив 450 килограмів у тротиловому еквіваленті», - говориться у прес-релізі.

Боєприпас, який лежав на глибині 20 метрів, в 400 метрах від берега знайшли дайвери. Його знищили двома підривами. Стовп води від вибуху піднявся на 100 метрів. Перед цим співробітники МНС і прикордонники евакуювали відпочивальників.

Фото МНС Севастополя