Парашутисти стрибатимуть з димовими шашками в Криму

Чотири десятки парашутистів стрілятимуть у повітрі, стрибатимуть з димами та прапорами, дивуватимуть глядачів вправами повітряної акробатики 25 травня в селищі Приморський у Криму в рамках святкування 80 річниці державного науково-випробувального центру Збройних сил України, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони.

Стрибки з літака Ан-26 та вертольота Мі-8МСБ пройдуть як на море, так і на сушу.

Парашутисти стрибатимуть з прапорами України, Криму, Повітряних сил, з димовими шашками, а один - навіть з димовою гарматою. Також у програмі - вправи купольної акробатики „Етажерка”, „Ротація”, „Якір” та "Колокол" та групової акробатики „Шатер”.

Спецпризначенці підрозділу "Альфа" проведуть антитерористичну операцію з визволення заручників, стрілятимуть під куполами парашутів та десантуються з гелікоптера за допомогою "канату".