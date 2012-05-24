Прокуратура шукає братську могилу тварин поблизу села Нове життя

Прокуратура Криму розпочала перевірку повідомлень про організацію незаконного звалища біологічних відходів у Джанкойському районі півострову, повідомила прес-служба відомства.

"Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на активістів "Громади рибалок України" про виявлення уздовж русла Азово-рисового каналу в Джанкойському районі Криму поблизу села Нове життя звалища нутрощів і кінцівок тварин. Наглядовим відомством здійснюються дії, направлені на встановлення винних, притягнення їх до відповідальності та головне - ліквідацію загрози екобезпеки", - йдеться в прес-релізі.

Громадськість буде поінформовано про результати перевірки.