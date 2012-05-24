Телеміст з внуком Ганді проведуть в Криму

Телеміст з Раджмоханом Ганді, внуком Махатми Ганді - ідеолога мирного опору і ненасильства, і Омніа Марзук, президентом міжнародної організації “Ініціативи змін”, проведуть 28 травня в Сімферополі під час "Тижня довіри".

Центральною темою бесіди будуть такі питання: як будувати довіру людям в багатонаціональному середовищі Криму, що означає бути толерантним до інших культур, чому виник брак довіри в суспільстві і як це змінити.

Впродовж "Тижня довіри" - з 28 травня до 3 червня - також планується проведення "круглих" столів, тренінгів і перегляд тематичних художніх фільмів.

"На відкриття "Тижня довіри" запрошуються журналісти, представники влади, громадських організацій і культурних громад Криму", - повідомили організатори телемосту - "Клуб молодих лідерів" і міжнародна громадська організація "Основи свободи".

Вперше "Тиждень довіри" проводився в Криму в 2010 році. У 2011 році відбувся в Харкові.