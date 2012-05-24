Погода в Україні на п’ятницю

Сильні дощі, в окремих районах град очікуються у південній частині України та в Приазов`ї у п’ятницю, 25 травня. У західних, північних областях України, на Вінниччині та Черкащині мінлива хмарність, без опадів. На решті території хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, у південній частині південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних та північних областях 6-11°; вдень 15-20°, на Закарпатті та півдні Криму до 22°; на високогір`ї Карпат вночі та вдень 5-10° тепла.

У Київській області без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°. У Києві вночі 9-11°, вдень 16-18°.