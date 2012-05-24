Морська вода в Криму в нормі

СЕС взяла майже 300 проб

Проби води в морі, взяті біля берегів Криму, відповідають санітарним нормам, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму із посиланням на головного державного санітарного лікаря республіки Наталю Пеньковську. Фахівці перевірили 268 проб. "Відхилень від санітарних норм не виявлено", - говорить Пеньковська. Також повідомляється, що СЕС Криму підписує паспорти на відкриття пляжів. Поки видали 134 паспорти. "Активно паспорти підписуються у Феодосії, Євпаторії, Ялті, Алупці, Алушті, Судаку, Чорноморському районі. Робота триває", - кажуть в Радміні.

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