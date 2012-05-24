Гуртожиток в кримському селі вимагають взяти на баланс

Прокуратура Бахчисарайського району Криму вимагає від сільради взяти на баланс гуртожиток в Уголовом, а також поліпшити умови мешкання людей в старій будівлі, повідомила прес-служба наглядового відомства республіки.

"За результатами перевірки інформації, викладеній в публікаціях ЗМІ, вжито заходи реагування для захисту інтересів п'яти сімей. Порушуючи вимоги закону, орган місцевої самоврядування протягом тривалого часу не приймав заходів для взяття на баланс будівлі, яка підлягала передачі в комунальну власність", - говориться в прес-релізі.

Наглядове відомство внесло на адресу місцевої ради розпорядження з вимогою виконати свої обов'язки.