Пором "врізався" в підводний човен у Криму: є поранені

Активна фаза російсько-українських командно-штабних навчань "Фарватер миру" розпочалася в четвер в Севастополі, моряки рятували пором, який почав тонути в результаті зіткнення з підводним човном, що рухався в надводному положенні, повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов.

"Першим завданням було надати допомогу пасажирському порому, що отримав пошкодження корпусу в результаті зіткнення з підводним човном. На пором почала надходити вода, виникла пожежа, а підводний човен отримав пошкодження і ліг на грунт", - говорить Трухачов.

В ролі аварійного судна виступив великий десантний корабель ЧФ РФ.

В район "аварії" вийшли сили об'єднаного пошуково-рятувального загону. Місце ЧП вказав літак АН-26 морської авіації ЧФ. "Літаки ВМС України скинули засоби групового порятунку людям. Під'їм постраждалих з води, евакуацію поранених і доставку їх на берег здійснили екіпажі вертольотів Мі-14 і Ка-27 двох флотів", - додав Трухачов.