МВС шукає руйнівників могили мусульманського праведника в Криму

Міліція на початку тижня порушила кримінальну справу за фактом пошкодження могили мусульманського праведника Ескендера в Бахчисарайському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МВС після появи в четвер в інтернет-ЗМІ інформації про інцидент.

Журналісти стверджують, що надгробний камінь розбили кувалдою.

Справу відкрили за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу - "наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Його 22 травня завів райвідділ міліції, коли правоохоронці отримали заяву.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або до 6 місяців арешту, або до 3 років обмеження свободи, або в'язниця на такий же термін.