Флот України має амбітні плани з відновлення морської авіації

Українські Військово-морські сили мають на поточний рік амбітні плани стосовно відновлення технічної готовності літальних апаратів морської авіації, заявив перший заступник командуючого ВМС України віце-адмірал Сергій Єлисєєв в інтерв`ю журналістам у ході проведення спільних командно-штабних навчань флотів України та Росії «Фарватер миру» в четвер в Севастополі.

«Сьогодні ви бачили роботу вертольотів Ка-27 й Мі-14 у пошуково-рятувальному варіанті. Саме ці два літальні апарати ми відновили минулого року. Зараз вони повністю у бойовій готовності, відпрацьована підготовка екіпажів, по три екіпажі на кожному літальному апараті. Ми також плануємо наростити зусилля з технічної готовності нашої морської авіації. Цього року плануємо додатково ввести в лад два вертольоти Ка-27 і ще один вертоліт Мі-14», - сказав він.

За словами Єлисєєва, український флот за останні три роки почав виділяти набагато більше коштів саме на підтримку й відновлення технічної готовності, виробництво різного роду комплектуючих.