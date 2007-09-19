У Ялті створять «лінію миру»

Ялта. 19 вересня. УНІАН. 22 вересня в Ялті (Крим) пройде святковий «Марафон Миру». Про це УНІАН повідомили в ялтинській мерії.

Удень на набережної Ялти почне створюватись «Лінія миру», в якій можуть взяти участь усі бажаючі. Уздовж всієї набережної буде натягнуто нитку з аркушиками, де кожний зможе написати про своє розуміння «миру». Водночас на причалі пройде конкурс малюнків на асфальті «Світ очима дітей».

Пізніше буде організована дитяча концертна програма «Дитинство – це означає свято...». Увечері в місті відбудуться концертна програма «Дружба народів світу» і концерт-бал духового оркестру «Ялта» для ветеранів під назвою «Ви подарували нам мир». Молодь зможе взяти участь у танцювально-розважальній програмі «Під мирним небом».

*** Міжнародний день миру відзначається щорічно за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН як день глобального припинення вогню і відмови від насильства.