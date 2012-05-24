Старшокласників Криму навчать безпечному сексу

Факультативи і спецкурси із здорового способу життя введуть в 85% паралелей 10-11 класів шкіл Криму з нового навчального року, 68% з яких присвятять профілактиці ВІЛ/СНІДУ, повідомила прес-служба кримського уряду.

163 педагоги отримали свідоцтво Кримського інституту післядипломної педагогічної освіти і можуть працювати за програмою.

Крім того, в усіх вишах сфери управління Міністерства освіти Криму ввели спецкурси «Профілактика ризикованої поведінки».

За станом на початок травня в Криму зареєстровано 2036 дітей, народжених від ВІЛ-позітівніх матерів, більшість з них вже зняли з обліку. Зараз на обліку - 518 дітей, з них 123 з ВIЛ-інфекцією, 50 мають діагноз СНІД.