Діти влаштують музикальне сходження в Ялті

Міжнародний музичний конкурс дитячого мистецтва «Сходження» пройде 27-31 травня в Ялті, на нього планують приїхати 150 юних талантів з України, Росії, Вірменії та Молдови, повідомила прес-служба мерії.

Конкурс проводиться в четвертий раз і буде складатися з п'яти номінацій: «Фортепіано», «Струнно-смичкові», «Духові та ударні», «Класична гітара» та «Ансамблі».

«Організатори вирішили наповнити весняну Ялту звуками класичної музики у виконанні юних талантів і зробити таким чином цей вид мистецтва ще більш доступним», - йдеться в повідомленні.

До складу журі конкурсу увійшли провідні музиканти України, професори і доценти Київської, Львівської, Одеської та Донецької музичних академій, Дніпропетровській консерваторії, Харківського університету мистецтв.