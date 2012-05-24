Сімферополь відкриє роллердром

Майданчик для екстремальних видів спорту, так звана "Таблетка", буде реконструйована на території дитячого парку в Сімферополі. Її відкриття заплановане до Дня міста, в перші вихідні червня, повідомила прес-служба мерії.

Площу "Таблетки" розширили, провели підготовчі роботи перед укладанням асфальту, монтують рампу для екстремального катання на роликах.

Крім того, встановлять кілька розгінних гірок.

"Сімферопольська молодь зможе активно проводити свій час і займатися спортом на відновленому ролердромі", - говорить віце-мер Ілля Глазков, який перевірив хід робіт.