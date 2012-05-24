Бахчисарай з'явився на карті в Yandex

Карти 25 українських міст з'явилися в четвер на сайті компанії «Яндекс» в Україні, повідомила її прес-служба.

Серед них: Александрія, Бахчисарай, Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Васильків, Дрогобич, Єнакієво, Ізмаїл, Калуш, Канів, Коломия, Коростень, Мелітополь, Миргород, Моршин, Мукачево, Ніжин, Обухов, Павлоград, Переяслав-Хмельницький, Трускавець, Умань, Фастів і Шостка.

Крім того, «Яндекс» відновив карти, які були викладені на сайті раніше. Тепер на сервісі можна побачити детальні схеми 82 міст країни - від Мукачева до Шостки.

Все нові карти актуальні і виконані з точністю до будинку. Користувачі зможуть знайти на них житлові комплекси, дороги і розв'язки, які з'явилися останнім часом.

Шукати об'єкти на нових картах можна як на російській, так на українській мові.

«Яндекс» - російська пошукова система і інтернет-портал. За даними Liveinternet за лютий 2012 року, доля «Яндекса» на пошуковому ринку становить 59,3%. «Яндекс» присутній також в Україні, Казахстані, Білорусі і Туреччині. Дохід компанії в 2011 році склав понад 620 млн доларів.