Вантажівка не поступилася "дев'ятці": троє поранених

Троє людей постраждали в результаті зіткнення вантажного і легкового автомобілів у Криму. Аварія сталася 24 травня в Нижньогірському районі, повідомила прес-служба кримської ДАІ.

Водій вантажівки на перехресті не поступився дорогою ВАЗівської «дев'ятці».

В результаті водій легковика - 31-річний житель Красноперекопська - отримав відкритий перелом руки, а пасажирки машини - мешканки Красноперекопська 19-ти і 54-х років - закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, а також забої.

