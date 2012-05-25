Вихователька умила маля окропом у Криму: у дитини опіки 2-3 ступені
10:58, 25 травня 2012Крым
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Прокуратура проводить перевірку
Прокуратура Центрального району Сімферополя проводить перевірку за фактом травмування вихованця дитячого будиноку "Ялиночка", повідомида прес-служба наглядового відомства Криму.
Інцидент стався 22 травня.
"За попередніми даними, трирічне маля отримало опіки 2-3 ступені в результаті необережних дій виховательки, що умила дитину дуже гарячою водою з-під крану", - йдеться в прес-релізі.
Потерпілий знаходиться в опіковому відділенні лікарні.
За результатами перевірки діям працівника дитячої установи буде дана оцінка.
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