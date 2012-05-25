Крим покаже кухню графа Воронцова

Експозиція «Воронцовська кухня», в рамках якої відтворять інтер'єр і предмети побуту колишньої палацової кухні, відкриється 26 травня в Алупкінському палацово-парковому музеї, повідомила його прес-служба.

Експозиція розташована в трьох залах і займає площу понад 100 квадратних метрів.

У першому залі можна побачити вогнище, в якому зараз встановлена кухонна плита, буфет, два обробних столу. «На столах показані муляжі м'ясної, рибної та іншої живності, а також овочі і фрукти. Виставлений мідний, скляний, фаянсовий, порцеляновий посуд і інша кухонне начиння на полицях буфету і плиті, - повідомили в прес-службі. - За аналог взяті інтер'єри кухні англійського королівського палацу в Брайтоні».

У другому залі експонується старовинні кухонні меблі, в третьому - імітація комори з їстівними запасами.

У вітринах також можна побачити муляжі куховарських книг, рецепти.

