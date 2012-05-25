Військові вкрали 13 тонн авіапалива в Криму

Військова прокуратура Севастопольського гарнізону порушила кримінальну справу за фактом крадіжки 13 тонн авіаційного палива для реактивних двигунів вартістю понад 150 тисяч гривень, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Паливо пропало з території складу військової частини з грудня 2010 по жовтень 2011 року. Військові продали його цивільним особам.

«Для приховування наявних недоліків військовослужбовці при проведенні інвентаризацій вносили до актів списання неправдиві відомості про нібито виникненні нестач палива через природного убутку при зберіганні його в трубопроводі", - повідомила прес-служба.

Справу відкрито за статтею 366 Кримінального кодексу Україні - службове підроблення, та статті 410 - розкрадання.

