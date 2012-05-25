Важких підлітків Євпаторії зводили до суду
12:03, 25 травня 2012Крым
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В Євпаторії для групи так званих «важких» підлітків в профілактичних цілях провели ознайомчу екскурсію в міський суд, повідомила прес-служба мерії.
Школярі відвідали відкрите судове засідання, познайомилися зі справою, де в якості обвинувачених фігурували неповнолітні.
«Служба у справах дітей спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді практикує нові методики правового виховання підлітків, - повідомляє прес-служба. - Така форма роботи є більш дієвою, ніж теоретичні заняття. Діти можуть зрозуміти, яка відповідальність загрожує за вчинення злочину».
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