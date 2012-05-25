Важких підлітків Євпаторії зводили до суду

В Євпаторії для групи так званих «важких» підлітків в профілактичних цілях провели ознайомчу екскурсію в міський суд, повідомила прес-служба мерії.

Школярі відвідали відкрите судове засідання, познайомилися зі справою, де в якості обвинувачених фігурували неповнолітні.

«Служба у справах дітей спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді практикує нові методики правового виховання підлітків, - повідомляє прес-служба. - Така форма роботи є більш дієвою, ніж теоретичні заняття. Діти можуть зрозуміти, яка відповідальність загрожує за вчинення злочину».

