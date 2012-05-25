Севастополь ввів "лісовий" податок

Севастополь вирішив брати податок за випас худоби, заготівлю дикорослих горіхів, ягід, грибів, лікарських рослин і очерету. Депутати міської ради Севастополя прийняли відповідну постанову.

Вона набуває чинності з січня 2013 року.

Згідно з постановою «Про встановлення ставок збору за здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів» збір сплачувався юридичними і фізичними особами, які вели господарську діяльність у лісах.

«Платежі за здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування лісової ділянки», - йдеться в документі.

