Севастополь ввів "лісовий" податок
12:30, 25 травня 2012Крым
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Не сідай на пеньок
Севастополь вирішив брати податок за випас худоби, заготівлю дикорослих горіхів, ягід, грибів, лікарських рослин і очерету. Депутати міської ради Севастополя прийняли відповідну постанову.
Вона набуває чинності з січня 2013 року.
Згідно з постановою «Про встановлення ставок збору за здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів» збір сплачувався юридичними і фізичними особами, які вели господарську діяльність у лісах.
«Платежі за здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування лісової ділянки», - йдеться в документі.
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