Судак влаштує курортний карнавал

Курортний карнавал «ВАМСУДАК-2012»планують влаштувати в Судаку в честь 1800-річчя заснування міста, повідомила прес-служба мерії.

Свята відбудуться 23 червня на центральних вулицях міста і набережної.

Почне торжества парад карнавальних платформ, в якому будуть брати участь мешканці міста, курортники, музичні колективи та запрошені артисти.

Також пройде ярмарок «Сузір'я Судака», який познайомить гостей свята з народними промислами та національними кухнями. Буде організована виставка-продаж сувенірної продукції та майстер-класи.

Увечері на набережній відбудеться головний курортний парад, серед учасників якого оберуть «Короля карнавалу».

