Ялта скоротиться майже на 300 га

Територія Ялти згідно з новим проектом генерального плану міста складе 1820,2 гектара, попередній проект передбачав площу в 2100 га, таким чином, територія зменшена на 280 гектарів, повідомила прес-служба мерії за підсумками громадських слухань з розгляду документа.

Територія Ялти буде умовно поділена на 6 районів: Центральний, Східний, Західний, Дарсан, Аутка і Василівка.

Житлова зона міста буде збільшена на 87 гектар, а промислова зменшена на 136 гектар, зелені насадження "займуть" 930 гектарів.

Зміни також торкнуться транспортної складової.

"Прийняття генплану необхідно для встановлення офіційних меж міста і дозволить чітко розмежувати його адміністративні території. Завдяки цьому документу місто зможе затвердити проект землеустрою кордонів", - повідомив головний архітектор Ялти Володимир Івженко.

