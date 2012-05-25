Моряки Росії та України врятували екіпаж підводного човна

Військово-морські сили Збройних сил України та Чорноморський флот Росії в Севастопольській бухті провели навчання з порятунку екіпажу аварійного підводного човна, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Роль аварійного підводного човна виконував підводний човен "Запоріжжя".

Навчальні епізоди з надання допомоги особовому складу, який виходить через торпедні апарати, гасіння пожежі на аварійного підводного човна, надання допомоги особовому складу при евакуації з аварійного підводного човна, а також за допомогою рятувального дзвони ЧФ РФ СК-64 відпрацьовувалися в рамках заходів спільних навчань двох флотів "Фарватер миру - 2012".

Завданням навчань було відпрацювати спільні дії пошуково-рятувальних сил двох флотів по водолазному забезпечення виходу підводників через торпедний апарат, підбір особового складу, що плаває на воді, і надання йому медичної допомоги, а також порятунок особового складу підводного човна за допомогою приєднується до неї рятувального дзвони.

"Всі поставлені перед учасниками епізоду завдання виконані, навчальні цілі досягнуті. Фактично вперше був відпрацьований вихід підводників через торпедні апарати підводного човна "Запоріжжя", раніше цей елемент відпрацьовувався на тренажерному комплексі", - зазначив начальник центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт ВМС України Віктор Двухшорстнов.

"На телемоніторах ви бачили, як підводники грамотно виходили через торпедний апарат, як вони вели себе на поверхні води, і як потім проходив їхній підйом з води. Аналогічна картина була продемонстрована і при порятунку екіпажу за допомогою колективних засобів порятунку", - сказав заступник керівника навчань, перший заступник командуючого ЧФ РФ віце-адмірал Олександр Троян.